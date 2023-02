Le ministre de la Santé, Abdelhak Saihi conduira la délégation algérienne devant prendre part aux travaux de la 23e session de la commission mixte algéro-cubaine de coopération économique, commerciale, scientifique et culturelle, prévue du 13 au 15 février dans la capitale cubaine La Havane, a indiqué dimanche un communiqué du ministère de la Santé.

La tenue de cette session intervient suite à la visite du président cubain, M. Miguel Diaz-Canel Bermudez en novembre dernier à Alger, dans le cadre du "renforcement des relations d'amitié et de solidarité historiques liant les deux pays", souligne le communiqué.

M. Saihi procèdera lors de cette session, avec le ministre cubain du Commerce extérieur et de l'Investissement étranger et président de la commission du côté cubain, Rodrigo Malmierca Diaz, à "l'évaluation des relations bilatérales, notamment en ce qui concerne l'exécution des recommandations ayant sanctionné la précédente session tenue à Alger en février 2019". Le ministre examinera "les moyens de renforcement des domaines de coopération et de partenar iat dans plusieurs secteurs d'intérêt commun, mais aussi les voies de leur approfondissement, au service des deux pays".

Cette session connaitra "l'étude et la signature de nombre d'accords et de programmes de coopération en matière d'industrie pharmaceutique, d'agriculture, d'enseignement supérieur, de jeunesse et des sports, de tourisme et de culture, ainsi que d'autres secteurs. Dans le même cadre, un forum économique bilatéral est prévu pour les 14 et 15 février, avec la participation de plus de 60 opérateurs économiques algériens de différents domaines.

Le ministre de la Santé aura des entretiens, en marge de cette session, avec "plusieurs responsables de différents secteurs, notamment le secteur de la santé", conclut le communiqué.