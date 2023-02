Des caravanes d’information et de sensibilisation sur les offres de la formation professionnelle ont été lancées dimanche, dans les wilayas de Jijel, Sétif et Mila, pour la rentrée de la session de février 2023.

Dans la wilaya de Jijel, la caravane de la formation professionnelle a démarré depuis l’Institut National Spécialisé de la Formation Professionnelle "Chabouni Idriss" du chef-lieu de wilaya, sous le slogan " Formation, effort de créativité".

Le directeur de la formation et de l’enseignement professionnels Mohamed Helassi a déclaré à l’APS, avant de donner le signal de départ de la caravane qui sillonnera toutes les régions de la wilaya jusqu’au 16 février, que le but recherché est de porter à la connaissance des jeunes intéressés, les offres disponibles, en leur apportant des orientations tout en écoutant leurs préoccupations. Le même responsable a fait savoir que cette caravane sera encadrée par des responsables du secteur qui auront des contacts directs avec les jeunes, pour les sensibiliser sur l’importance de la formation afin d'entrer d ans le monde du travail.

Il a , par ailleurs, ajouté que des partenaires ont été associés à la caravane, à l’instar du Conseil supérieur de la Jeunesse, les Scouts Musulmans Algériens, la sûreté de wilaya et la gendarmerie nationale, pour faire de cette initiative une occasion propice afin de sensibiliser les jeunes sur l’intérêt de la formation et de l’emploi et les mettre en garde contre les méfaits de l’oisiveté et du chômage.

A noter que pour sa première journée, la caravane a fait des haltes devant les gares routières Est et Ouest, la place de la République du centre-ville de Jijel, ainsi que sur la façade maritime Beaumarchais.

Dans la wilaya de Sétif, le point de départ de la caravane de sensibilisation de la formation professionnelle a eu lieu devant l’Institut National Spécialisé de la Formation Professionnelle "Haddadi Chérif", pour se diriger vers la daïra d’El Eulma et y entamer son action de proximité en direction des jeunes.

Le chef de service de l’apprentissage de la direction de la formation et de l’enseignement professionnels, Salah Guessas a souligné que cette initiative est commune, sachant qu'elle associe au secteur de la formation, la gendarmerie nationale, la sûreté de wilaya, le Conseil supérieur de la Jeunesse et l’Observatoire National de la Société Civile.

La wil aya de Mila était également, samedi, au rendez-vous du départ de la caravane de sensibilisation de la formation professionnelle, pour toucher le plus grand nombre de jeunes désireux d’entamer une formation lors de la session de février 2023.

La directrice locale de la formation et de l’enseignement professionnel Samira Benelmedjet a indiqué que la caravane qui sillonnera plusieurs régions de la wilaya de Mila, entre dans le cadre de la campagne de sensibilisation visant à porter à la connaissance des jeunes, les offres disponibles en matière de formation pour la prochaine session.

Selon la même responsable, l’action de sensibilisation regroupe plusieurs intervenants, parmi eux des acteurs de la société civile .

Ils seront présents dans plusieurs communes et zones enclavées, de même qu’ils interviendront sur les grands axes routiers avec la sûreté de wilaya et la gendarmerie nationale devant les postes de contrôle où des dépliants sur la prochaine session de la formation professionnelle seront distribués aux jeunes usagers de la route.

La directrice du secteur a souligné que "l’enjeu de ce travail de proximité est d’attirer le maximum de jeunes susceptibles d’être intéressés par l’offre de formation qui compte 114 spécialités dont 4 spécialités nouvelles pour un diplôme ouvrant la voie à un em ploi", précisant que les inscriptions pour la session de février se poursuivent jusqu’au 18 du même mois.