Les services de la 5e sûreté urbaine de Hussein Dey (Alger) ont arrêté une femme de ménage accusée de vol d'une somme d'argent à l'intérieur d'un domicile, ont indiqué lundi les services de la sûreté nationale dans un communiqué.

"Suite à une plainte déposée par un individu contre une femme de ménage accusée de vol d'une somme d'argent, les services en question ont lancé, en coordination avec le Parquet territorialement compétent, des investigations qui ont révélé l'implication d'un autre individu.

Après perquisition du domicile des mis en cause, un montant de 15.560 euros et une somme de plus de 36 millions de centimes en monnaie nationale ainsi qu'un téléphone portable ont été saisis", précise la même source.

Après parachèvement des procédures légales, "les mis en cause seront déférés devant le Parquet territorialement compétent pour vol commis à l'intérieur d'un domicile et recel de vol", a conclu le communiqué.