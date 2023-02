Le projet de réalisation d’une usine de trituration de graines oléagineuses, implanté par le groupe Cevital dans les limites immédiates du port de Bejaia sera inauguré à la fin du mois d'avril prochain, a indiqué dimanche un de ses responsables.

A sa mise en service, l’usine va triturer quotidiennement 11.000 tonnes de graines de soja, 6.000 tonnes de tournesol et 5.000 tonnes de colza pour produire de l’huile de table et de la farine pour aliments de bétail, a précisé un des responsables du projet, Ouazene Zahir, lors d'une visite du wali de Bejaia, Kamel Eddine Kerbouche, au site.

Le wali a relevé, pour sa part, que "la cadence des travaux présage de la réception proche du projet", relevant que tous "les obstacles rencontrés à son lacement ont été levés". Il a cité, notamment, les autorisations fournies pour raccorder le site aux réseaux d’eau et d'électricité qui ont "encouragé" les gestionnaires du projet à aller de l’avant.

M. Ouazene a estimé que la réception de ce projet va "contribuer à permettre à l’Algérie de stopper l’importation de la matière première oléagine use" et au secteur agricole, de "se prendre en main et se développer dans ces créneaux". Il a souligné, à l'occasion, que le colza "fait l’objet déjà d’un intérêt gouvernemental particulier".