Le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Kamel Rezig a inauguré, dimanche à Alger, la première édition du Salon de conditionnement, d'emballage et d'empaquetage des produits algériens destinés à l'exportation "Packaging Expo", organisé au Palais des expositions "Safex" aux pins maritimes avec la participation de près de 50 sociétés activant en la matière issues des différentes régions du pays.

A cette occasion, M. Rezig a affirmé que cette manifestation économique organisée par l'Agence nationale de promotion du commerce extérieur (Algex), constituait "une opportunité pour faire connaitre les matières et techniques utilisées en matière de conditionnement, d'emballage et d'empaquetage, outre le renforcement de cette industrie, l'encouragement de l'investissement et l'augmentation de la valeur ajoutée et de la qualité des produits algériens destinées à l'exportation".

L'emballage revêt une "importance majeure" dans la commercialisation des produits aux niveaux local et international, car lui conférant un avantage concurrentiel sur les marchés extérieurs où les conditions d'emballage des pr oduits alimentaires sont strictes", a-t-il ajouté. M. Rezig a précisé, par ailleurs, que les exportations de l'Algérie en matière de produits de conditionnement et d'emballage avaient atteint 42 millions de dollars en 2021 et durant les 11 premiers mois de 2022, soit 21 millions de dollars/mois. S'agissant des produit de conditionnement et d'emballage en plastique, le ministre a souligné que les exportations, en la matière, avaient augmenté de 36% (près de 9 millions de dollars), alors que les exportations des produits d'emballage et de conditionnement en papier et en carton avait grimpé à 4,5 millions de dollars. Il a été procédé, selon lui, à l'exportation de produits d'emballage fabriqués en bois, en liège, en verre, en métal, outre les bouteilles, les caisses entre autres produits. Les produits en question ont été exportés vers 57 pays, à leur tête la Tunisie (53%), la Libye (5%) et la Turquie (5%), ce qui a permis d'augmenter les revenus financiers de plus de 150 entreprises activant dans cette filière. Le responsable chargé de la gestion d'ALGEX, Houari Abdellatif, a déclaré à l'APS qu'il était prévu, dans le cadre du Salon qui s'étalera du 12 au 15 février, l'organisation de rencontres regroupant "les exportateurs dans cette filière et les représentants des instances publiques pour é couter leurs préoccupations et propositions en vue de mieux les prendre en charge", ajoutant qu'une invitation a été adressée aux représentants du corps diplomatique accrédité en Algérie pour s'enquérir des produits algériens propres à cette filière. L'ouverture du Salon s'est déroulée en présence du directeur général de l'Agence algérienne de promotion de l'investissement (AAPI), Omar Rekkache, du secrétaire général de l'Union générale des commerçants et artisans algériens (UGCAA), Hazab Benchahra et des représentants de plusieurs secteurs ministériels, instances publiques, associations professionnelles et des patronats.