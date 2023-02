Le Holding Algeria Chemical Specialities (ACS) a réalisé un chiffre d'affaires estimé à 28,21 milliards de DA en 2022, soit une hausse de 20% (+5 milliards de DA) par rapport à l'année 2021, a indiqué jeudi un communiqué du ministère de l'Industrie.

ACS, ajoute le ministère, a enregistré un résultat net positif de 79 millions de DA en 2022, suite à une succession de résultat net négatif durant les années précédentes (-2,86 milliards de DA en 2021). Les indicateurs économiques globaux d'ACS ont été présentés, lors d'une réunion présidée par le ministre de l'Industrie, Ahmed Zaghdar, jeudi au siège du ministère, avec les responsables d'ACS et ses filiales, dans le cadre d'une série de rencontres d'évaluation des groupes industriels publics, selon la même source. Ce Holding public comprend dans son portefeuille 32 sociétés, activant principalement dans les industries chimiques et parapharmaceutiques, en plus de contribuer avec 8.591 employés à d'autres sociétés. Les produits les plus importants fabriqués par ACS sont les produits en plastiques, le papier, les cartons, le verre , les détergents, la peinture, les produits d'hygiène personnelle et les produits pharmaceutiques (masques, bavettes, vêtements et tenues médicales).

Le communiqué indique que pour améliorer ses résultats, notamment pour les filiales et les entreprises qui pâtissent de difficultés et de problèmes financiers, le groupe a adopté un plan de développement stratégique qui vise à augmenter progressivement son chiffe d'affaires , pour atteindre 43 milliards de DA à l'horizon 2027, ainsi que son résultat net à près de 9 Mds DA.

Le groupe ambitionne également "de retrouver sa position en tant que pionnier dans un nombre de spécialités dans lesquelles il active", indique le ministère, pour qui, ce plan " ambitionne globalement de rééchelonner la dette, de restructurer le portefeuille du groupe et de ses entreprises, une nouvelle politique d'investissement et une efficience organisationnelle".

Commentant la performance du groupe, M. Zaghdar a salué les résultats globaux positifs et dynamiques que le groupe a enregistrés, durant l'année dernière et qui ont été réalisés dans le cadre de la nouvelle vision économique du groupe.

Le ministre a, en outre, focalisé particulièrement sur la nécessité de concrétiser des solutions durables aux entreprises qui pâtissent de difficultés et de problèmes, à l'ins tar de l'entreprise " TONIC" pour la fabrication du papier, l'entreprise " AFRICAVER" pour la fabrication du verre, ainsi que l'unité de l'Entreprise nationale pour la production des détergents " ENAD" de Sour El Ghozlane.

Concernant le cas de l'entreprise "TONIC", le ministre a donné "des instructions fermes, à l'effet d'une prise en charge immédiate de cette entreprise et de ses travailleurs, dans le cadre d'un plan de sa restructuration dans les meilleurs délais et qui a été adopté récemment par les instances sociales".

Cette entreprise sera restructurée suivant l'expertise économique réalisée, a ajouté le ministre, appelant à la "conjugaison des efforts de tous les travailleurs de l'entreprise (employés, cadres et dirigeants) pour surmonter les difficultés qu'elle rencontre actuellement".

M. Zaghdar a également ordonné de suivre le même principe pour l'unité "Enad" de production de détergents à Sour El-Ghozlane. Concernant la société "Africaver", le ministre a insisté sur la nécessité d'accélérer la réhabilitation et la réalisation fours programmés de l'usine.

M. Zaghdar a, par ailleurs, évoqué le statut de la société "Sovest" de production de verre de lentilles de contact et de verre destiné à la fabrication de bouteilles et de canettes, qui a été créée en 1995 sans entrer en service , précisant qu'un appel à manifestation d'intérêt sera lancé, la semaine prochaine, pour trouver un partenaire pour relancer son activité, et ce, parallèlement à la proposition de réintégration de la société dans le portefeuille du holding "ACS", a conclu le communiqué.