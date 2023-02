L’USM Alger, représentant algérien en Coupe de la Confédération africaine de football, s’est imposée face au FC St-Eloi Lupopo de la RD Congo 3-0 (mi-temps : 1-0), en match disputé dimanche soir au stade olympique du 5-juillet, comptant pour la 1re journée (Gr.A) de la phase de poules.

Les "Rouge et Noir" ont ouvert le score dès la 7e minute de jeu grâce à Khaled Bousseliou. Le club algérois aurait pu terminer la première période sur un score plus large, n’était le manque de concentration et de lucidité devant les buts. Après la pause, l’USMA est parvenue à se mettre à l’abri en corsant l’addition, toujours grâce à Bousseliou (65e), auteur d’un doublé. Le buteur maison Aymen Mahious a surgi à la 82e minute pour donner plus d’ampleur à la victoire des siens, sous le regard du sélectionneur de l’équipe nationale A’ Madjid Bougherra.

Dans l’autre match de cette poule A, les Sud-africains de Marumo Gallants n’ont pas fait dans la dentelle en battant, un peu plus tôt dans la journée, les Libyens d’Al-Akhdar (4-1), au stade de Thohoyandou. A l’issue de ces résultats, Marumo Gallants et l’US MA occupent conjointement le fauteuil de leader avec 3 points chacun, alors que le FC St-Eloi Lupopo et Al-Akhdar ferment la marche avec 0 point. Lors de la 2e journée, prévue dimanche prochain, l’USMA se rendra à Benghazi pour défier Al-Akhdar (17h00), alors que le FC St-Eloi Lupopo recevra Marumo Gallants à Ndola en Zambie (14h00). Les deux premiers du groupe se qualifient pour les quarts de finale.