La relance du championnat d'Algérie de Futsal, à l'arrêt depuis cinq (05) mois, sera la priorité du nouveau bureau de la Ligue nationale de la discipline (LNF) et son président, Mohamed Salah Hachichi élu, dimanche à Alger, à la tête de l'instance pour un nouveau mandat olympique, à l'issue de l'Assemblée générale élective (AGE) tenue, à l'amphithéâtre Omar-Kezzal du Centre technique national de Sidi-Moussa (Alger).

"Tout d'abord, je remercie les membres de l'AG pour leur confiance. Maintenant, au travail! Notre priorité c'est la compétition que nous devons relancer le plus tôt possible. Le coup d'envoi du championnat d'Algérie de Futsal était prévu initialement fin octobre dernier, mais les procédures de la Ligue nationale ont tardé. Notre première mission est de le faire démarrer début du mois de mars", a indiqué Hachichi.

Et d'ajouter: "Pour cela, nous allons nous réunir avec les clubs et proposer une fiche technique relative aux compétitions des seniors et U14 à la direction technique nationale (DTN)''.

Outre la discipline de Futsal, le nouveau patron de LNF et son bureau exécutif envisagent de lancer deux autres disciplines: le Football sur sable et le Football électronique.

"Nous souhaitons lancer ces deux disciplines. Nous allons proposer un programme cette année à la Fédération algérienne de football. Si nous aurons une réponse favorable, nous envisageons de lancer la première compétition du Beach-Soccer (Football sur sable, NDLR) en été pour les U14 avec une période d'essai'', a ajouté Hachichi. Mohamed Salah Hachichi a été élu à la présidence de la LNF, récoltant 70 voix des 87 exprimées, contre 12 pour l'autre candidat, Messaoud Chérifi (expert FAF), alors que 5 bulletins nuls ont été comptabilisés.

L'AGE a vu la présence de 87 membres sur les 105 que compte l'Assemblée générale de la Ligue Nationale de futsal (LNF), en présence d'un huissier de justice.

Après l'élection du président, les membres de l'AG présents ont procédé à l'élection des membres du Bureau exécutif au titre des quatre (04) collèges, à savoir: experts désignés par la FAF, des représentants des ligues régionales, des représentants des ligues de wilayas et des représentants des clubs, tous élus par leurs paires.

'' Je tiens à féliciter aussi les membre élus qui sont tous à la hauteur. Nous allons travailler tous ensemble pour le bien de la discipline. On va se réunir et répartir les tâches de chaque membre afin qu'on puisse marcher sur la même feuille de route'', a conclu Hachichi.

Pour rappel, l'AG Constitutive de la Ligue nationale de Futsal s'est tenue le 11 janvier dernier, sous la présidence Djahid Zefizef, président de la Fédération algérienne de football. Il était accompagné de Mounir D'bichi, secrétaire général de la FAF, de Hakim Medane, membre du bureau fédéral et président de la Commission technique et chef de département Futsal, ainsi que Ahmed Sakhri, huissier de justice et les membres de l’assemblée générale.