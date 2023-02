Le cavalier Kanoun Noureddine de la Garde républicaine a remporté, samedi soir, le grand prix "deux étoiles" du concours national de saut d’obstacles, disputé sur trois jours durant au centre hippique de la Mitidja de Blida.

Kanoun Noureddine montant "David Croket" s’est illustré en décrochant la première place avec une sans-faute sur des obstacles de 1,35 mètre, devant Zair Sami du même club enfourchant 'Lausbub' et Chlef Belkacem du club Farès El Mestghanemi montant "Tarik D’hem".

Cette épreuve reine, disputée en deux manches, a regroupé une trentaine de cavaliers seniors de 2e degré et des chevaux de 6 ans et plus offrant un beau spectacle aux mordus du hippisme. En grand prix juniors sur des obstacles de 1,25 m, le cavalier Mostefaoui Soheib du club hippique de la Mitidja de Blida montant 'semilly' a remporte la première place, tandis que le prix cadets sur la hauteur de 1,20 est revenu à la jeune cavalier Bencheikh Aymen du club Tadj d’Ain Defla montant 'Cartouche'.

Quatorze épreuves se sont déroulées lors de cette manifestation équestre, dont les grands prix cadets, juniors et seniors, offrant un beau spectacle aux mordus du cheval, jugé d'un niveau technique 'appréciable', selon les spécialistes présents. Cet événement sportif équestre, de trois jours, organisé par le club hippique de la Mitidja de Blida en collaboration avec la FEA, a connu une participation de 128 couples cavaliers et chevaux cadets, juniors et seniors de différents clubs équestres nationaux.

Les lauréats ont été récompensés par des trophées et des médailles lors d’une cérémonie de clôture, en présence des membres de la Fédération équestre algérienne et de représentant de la DJS de Blida.