L'Institut national de formation supérieure en sciences et technologies du Sport (INFSSTS) de Aïn Bénian (Alger) a accepté les candidatures de trois cents quatre vingt seize (396) anciens athlètes d'élite et de haut niveau, pour une formation, destinée à les aider dans leur perspective de reconversion, a appris l'APS dimanche auprès de la Fédération algérienne d'athlétisme (FAA).

Pratiquement toutes les disciplines sportives sont représentées chez ces candidats (messieurs et dames), puisqu'on retrouve parmi eux, des footballeurs, des basketteurs, des handballeurs, des nageurs, des cyclistes, des judokas, des karatékas et des boxeurs, mais aussi des rameurs, des véliplanchistes, des lutteurs, des escrimeurs, et bien d'autres sports encore.

Une fois à l'institut de Aïn Bénian, ces candidats qui auront droit à différents types de formations, allant du simple éducateur d'activité physique et sportive au grade d'éducateur principal. De grands noms du sport national figurent parmi ces futurs diplômés, notamment: Mahieddine Meftah, Noureddine Driouèche, Brahim Zafour, Aomar Hamenad, et Naïma Laouadi en football, Abderrahmane Benamadi en judo, Mahmoud Bouanik en Handaball, Hamza Bouras en voile, et bien d'autres encore.