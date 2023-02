Des chercheurs de Montpellier ont découvert qu'une protéine pourrait prévenir les anomalies liées à la maladie d'Alzheimer.

Chaque année, 225 000 personnes sont déclarées atteintes de la maladie d'Alzheimer. Les chercheurs du monde entier étudient des options de traitement. Comme à Montpellier, où deux scientifiques ont découvert une protéine qui pourrait faire avancer le soin d'Alzheimer, révèle 20 Minutes.

La maladie d'Alzheimer se caractérise par de troubles de la mémoire à court terme au départ, s'aggravant par la suite. Puis interviennent les troubles du comportement, les difficultés à communiquer, à se concentrer et une désorientation spatio-temporelle. Elle touche principalement les personnes âgées et n'a pour l'heure pas de moyen d'être guérie. Eric Kremer, chercheur à l'Institut de génétique moléculaire, et Tangui Maurice, chercheur au laboratoire Mécanismes moléculaires dans les démences neurodégénératives, ont obtenu un financement de 361 600 euros de la Fondation pour la recherche médicale pour trouver une cure à Alzheimer.

Leur recherche a mené vers une protéine qui porte le nom Nav1.1. Plus le cerveau en produit, et plus cela permettrait de prévenir les anomalies causées par Alzheimer. C'est du moins l'observation qui a été faite sur des souris. L'objectif ? Insérer le gène producteur de la protéine dans le cerveau des malades pour combler le principal problème d'Alzheimer : rétablir la neurotransmission. Les scientifiques ont expliqué le fonctionnement de la protéine qui, en laissant passer des ions sodium, entre l'extérieur et l'intérieur de la cellule, contribuaient à améliorer son fonctionnement et celui des neurones. Et donc favorisaient la neurotransmission. Il ne s'agit là que d'un début d'étude. Mais qui nourrit de nombreux espoirs, d'autant qu'en décembre 2019, le Conseil d'Etat a annoncé le déremboursement de quatre médicaments contre la maladie d'Alzheimer en raison d'un service médical rendu insuffisant.