Demain, le diagnostic de la maladie d'Alzheimer se fera peut-être chez l'ophtalmologiste. Pour prédire de manière précoce la maladie d'Alzheimer, des chercheurs de Boston étudient la présence dans le liquide oculaire d'un biomarqueur déjà présent dans le sang. Tandis que des chercheurs de Durham, en Caroline du Nord, étudient la densité des vaisseaux sanguins à l'arrière de l'oeil.

Les chercheurs de l'Ecole de médecine de Boston, aux Etats-Unis, sont toujours à la recherche de biomarqueurs fiables pouvant aider au diagnostic précoce de la maladie d'Alzheimer. Un biomarqueur a déjà été identifié dans le liquide céphalo-rachidien et le sang comme un outil de dépistage. Dans une étude publiée dans la revue Alzheimer's research and therapy, ce biomarqueur (appelé NfL) serait également dans l'humeur vitrée, c'est-à-dire le liquide oculaire. Les chercheurs laissent donc entendre que la maladie d'Alzheimer pourrait être découverte de façon précoce dans les yeux.

"L'œil est une fenêtre sur le cerveau et ils partagent tous deux une origine embryologique et vasculaire commune" souligne le Pr Manju Subramanian, principal auteur de l'étude. Les interconnexions entre l'œil et le cerveau suggèrent que l'élucidation des caractéristiques communes des processus neurodégénératifs peut conduire à une meilleure compréhension des maladies neurologiques et oculaires".

L'OCT-ANGIOGRAPHIE POUR DÉPISTER LA MALADIE

Ce ne sont pas les premiers chercheurs qui émettent l'hypothèse que la maladie d'Alzheimer peut être identifiée dans les yeux. Il y a un an, une étude portant sur plus de 200 personnes et publiée dans la revue Ophthalmology Retina par le Duke Eye Center de Durham (Etats-Unis) suggèrait que la perte de vaisseaux sanguins dans la rétine pourrait signaler de façon précoce l'apparition de la maladie d'Alzheimer. Chez les personnes dont le cerveau est en bonne santé, les vaisseaux sanguins microscopiques forment un réseau dense à l'arrière de l'œil. Chez les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer la densité des vaisseaux est beaucoup moins prononcée, voire inexistante. "Les très petits vaisseaux sanguins de la rétine ne peuvent être vus lors d'un examen ophtalmologique ordinaire. Pour cette étude, nous les avons examiné à l'aide d'une technologie non invasive relativement récente qui prend des images haute résolution en seulement quelques minutes", explique le Dr Sharon Fekrat, principal auteur de l'étude. Cette technique appelée OCT-angiographie utilise des ondes lumineuses qui révèlent le flux sanguin dans chaque couche de la rétine sans avoir besoin d'injecter un produit de contraste. Elle permet donc au médecin d'étudier la vascularisation rétinienne avec précision et de manière non invasive. L'OCT-angiographie pourrait même mettre en évidence les modifications des petits vaisseaux sanguins avant même qu'on puisse le voir sur une IRM.