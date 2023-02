Une étude américaine montre que la maladie d'Alzheimer peut être précédée par des changements de personnalité bien des années avant que la maladie ne soit déclarée. Cela pourrait permettre l'élaboration de traitement préventif.

La maladie d'Alzheimer peut être précédée par des changements de personnalité ou de comportement. Pouvoir les détecter très tôt pourrait aider à prévenir cette maladie. C'est ce que montre une étude réalisée par les chercheurs de la Mayo Clinic, aux Etats-Unis. Les résultats sont publiés dans le Journal of the American Geriatrics Society.

Ce qui caractérise la maladie d'Alzheimer est la perte de mémoire et de la capacité à penser et prendre des décisions. Ces changements peuvent commencer lentement au cours d'une phase appelée « déficient cognitive légère » ou MCI pour Mild Cognitive impairment. Il faut savoir qu'une personne atteinte de MCI ne développera pas forcément la maladie d'Alzheimer, mais si la perte de mémoire en est le principal symptôme et qu'il y a des prédispositions génétiques, alors le risque peut atteindre 90%, explique l'étude.

DÉPRESSION, IRRITABILITÉ, ANXIÉTÉ...

Entre 1994 et 2016, les chercheurs ont recruté 277 participants âgés d'une vingtaine d'années, et qui étaient génétiquement plus susceptibles de développer la maladie d'Alzheimer. Des personnes sans prédisposition génétique ont constitué le groupe témoin. Chaque participant a passé des tests physiques et de cognition ainsi que des examens médicaux. Au cours de l'étude, 25 d'entre eux ont développé un MCI. Lors des tests, ils ont reçu des résultats plus élevés concernant les mesures de dépression, de somatisation, d'irritabilité, d'anxiété et d'attitude agressive. Après analyse des résultats, les chercheurs ont conclu que les changements de personnalité et de comportement se produisent tôt au cours du développement de la maladie d'Alzheimer. Ils peuvent cependant être à peine perceptibles et inclure simplement des sautes d'humeur, de la dépression ou de l'anxiété. Selon eux, d'autres recherches sont nécessaires afin de savoir si le diagnostic de ces premiers changements de personnalité pourrait aider le développement de traitements préventifs.