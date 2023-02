Les équipes des subdivisions de la Direction des travaux publics (DTP) de la wilaya de Jijel sont intervenues vendredi dans différents endroits suite aux chutes de neige qui ont rendu difficile la circulation automobile à travers plusieurs axes routiers, a indiqué un communiqué des services de cette direction.

La subdivision des travaux publics de la daïra d’El Aouana a effectué plusieurs interventions pour le déneigement du chemin de wilaya (CW) 137 reliant la zone de Karne et la commune de Selma Benziada, alors que la subdivision de la daïra de Setara et de la commune de Ghebala a réalisé d’autres opérations pour la réouverture de la route entre Ghebala et la région d’El Maida, a précisé le même document.

La même source a jouté que les différentes équipes sont présentes sur le terrain, notamment sur les tronçons relevant des routes nationales et des chemins de wilaya, dans le but de dégager les chaussées, comme c'est le cas pour les communes de Djimla et Boudriaa Ben Yadjis.

D’autres actions similaires ont été effectuées par les différentes équipes d'intervention ayant touché la commune de Bou cif Ouled Askeur, plus précisément sur le CW 135 A, dans son tronçon reliant la zone d'Arbiaâ à la wilaya de Mila, selon le même document.

De son côté, la Direction de la protection civile (DPC) a mobilisé des équipes d'intervention dans les zones qui ont connu des chutes de neige, notamment à travers les communes d' Eraguene, Setara, Selma Benziada, Djimla et de Ghebala, a précisé la cellule d’information et de communication de ce corps constitué.