Pas moins de 2.120 foyers devraient être raccordés au réseau de gaz naturel dans la wilaya de Relizane en 2023, a-t-on appris samedi auprès de la Direction de l’Energie et des mines.

La même source a indiqué que ce programme doté d’une enveloppe financière de plus de 320 millions DA, comporte 22 opérations de développement au profit de groupements d’habitat rural rattachés aux communes de Hmadna, El Kettar, Belacel, Beni Derguen, Had Chekkala, Sidi M’hamed Benaouda, Sidi Khettab, Merdja Sidi Abed, Oued Slam et Ouarizene. Les travaux de ces projets devant améliorer le cadre de vie des populations concernées devraient être lancés au courant du premier trimestre de l’année en cours, a-t-on fait savoir, soulignant que la réception de ces projets est prévue avant la fin de l’année 2023.

Le taux de raccordement au réseau de gaz naturel dans la wilaya de Relizane est actuellement à 65%, selon la même source, qui prévoit une couverture de l'ordre de 68% à la fin de l’année en cours, une fois les travaux de canalisation au niveau des plusieurs zones et groupements d’habitat, ac hevés.