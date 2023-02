Quelque 240 jeunes diplômés de l’Institut national spécialisé en formation professionnelle d’Es Sénia (Oran) entameront, à partir de la nouvelle session de février, une formation pratique spécialisée supervisée par le groupe Stellantis, aux métiers relatifs à l'industrie automobile, a-t-on appris auprès de la direction de wilaya de la Formation et de l’enseignement professionnels.

La formation intervient dans le cadre de l’application au niveau local de la convention cadre signée entre le ministère de la Formation et de l’Enseignement professionnels et le groupe italien "Stellantis" pour élaborer des programmes de formation en métiers liés au domaine de fabrication automobile et de la formation de la main d’œuvre qualifiée en prévision du projet de l’usine de production de véhicules de marque Fiat, devant être concrétisée dans la zone industrielle de Tafraoui, a souligné le chef du service partenariat et formation continue, Bouzid Laid.

Une coordination a été effectuée au niveau local entre le groupe et la Direction de la Formation et de l’enseignement professionnels représentée par l’Institut national spéciali sé en formation professionnelle d’Es Sénia, pour le lancement durant la session de février en cours, de l’opération de formation de 240 stagiaires diplômés du secteur de la Formation professionnelle portant sur tous les niveaux de formation et de qualification.

Dans ce cadre, 40 moniteurs et 200 ouvriers stagiaires diplômés dans différentes spécialités de fabrication de véhicules de l’Institut seront formés.

La formation pratique s’élargira à plusieurs promotions jusqu’à la fin de cette année de formation, selon M. Laid. L’importance de cette formation pratique consiste à intégrer toutes les personnes formées dans des postes d’emploi permanents au niveau de l’usine automobile de la marque Fiat qui sera implantée dans la zone industrielle de Tafraoui d’Oran.