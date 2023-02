Le Salon international du bâtiment et de l’aménagement d’Annaba (Batimex) a été marqué par l’affluence de plus de 6.000 visiteurs dont des professionnels et représentants d’ambassades de pays africains et arabes accrédités en Algérie et intéressées par la diversification et la qualité du produit national relatif aux activités du bâtiment et d’aménagement, ont affirmé samedi les organisateurs à l’APS.

Le directeur de l’agence organisatrice de l’évènement Nova Creatis, M. Nadir Filali a précisé en marge de la clôture du Salon que les visiteurs ont fait montre d’un intérêt particulier pour la qualité et la diversification des produits algériens exposés notamment les nouveau produits en rapport avec l’environnement et l’économie de l’énergie. Les produits algériens destinés aux activités du bâtiments et d’aménagement présentés au Salon ont capté l’attention des investisseurs et autres versés dans les domaines de commercialisation ainsi que les représentants d’ambassades de pays africains et arabes accrédités en Algérie comme la Tanzanie, le Sénégal, et la Jordanie, car répondant aux norm es de qualité et aux critères de la compétitivité.

Le Salon international du bâtiment et de l’aménagement a constitué quatre jours durant, un espace de connaissance et de promotion des produits fabriqués en Algérie et a été également une occasion pour rechercher des opportunités de développement de partenariats entre des entreprises nationales publiques et autres de statut privés, et l’encouragement ainsi des industriels à exporter, a-t-on souligné. En plus de la promotion de la production nationale et les services en rapport avec le bâtiment, le Salon a été marqué par la programmation de conférences traitant d’aspects techniques relatifs au bâtiment et l’aménagement et autres en rapport avec l’habitat et la ville.

Le Salon a été organisé à l’hôtel Sheraton Annaba à l’initiative de l’agence Nova Creatis avec la participation de 75 exposants représentant des entreprises publiques et privées et autres entreprises innovantes de jeunes en plus de bureaux d’étude.