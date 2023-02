La compagnie nationale pétrolière de l'Equateur, Petroecuador, a annoncé samedi perdre 3.500 barils de brut par jour en raison "d'actes de vandalisme" contre ses installations commis par des Indiens Waorani qui dénoncent les dommages environnementaux dans la région amazonienne du pays.

"Les indigènes ont fermé une vanne de l'oléoduc, qui a interrompu le pompage de brut", accuse Petroecuador, sans plus de détails, dans un communiqué. Le pétrole brut est l'une des principales sources de revenus de l'Equateur, avec une production totale de 479.000 b/j de janvier à novembre 2022, et des exportations représentant 8% du PIB.

Petroecuador accuse également des Waoranis de la communauté Dicaro d'avoir pénétré sur la plateforme des blocs 16 et 17 dans la province de Orellana (nord-est), et d'avoir provoqué "une coupure d'énergie qui a entraîné l'arrêt des puits". En raison de ces "actes de vandalisme répétés", l'entreprise nationale "enregistre une perte estimée quotidiennement à près de 3.500 barils de pétrole", poursuit le communiqué. Les populations indigènes ont commencé à manifester le 2 5 décembre contre l'exploration des blocs 16 et 17, dont Pedroecuador a repris la gestion en janvier 2023.