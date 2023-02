La Direction technique nationale (DTN) de la Fédération algérienne de football (FAF) a procédé, samedi au Centre régional militaire de Blida, au lancement du deuxième module de la formation FAST-TRACK Licence CAF C et B, destiné aux anciens internationaux et ex-footballeurs professionnels, indique dimanche un communiqué de l'instance fédérale.

Ces cours qui se poursuivront jusqu’au 16 février seront encadrés par Mustapha Biskri, Directeur technique national (DTN), Chafik Ameur, expert CAF et Instructeur CAF Elite, Abdelkrim Benouda, Instructeur CAF/FIFA, Fouad Chiha, Instructeur CAF et Nacereddine Sadi, Instructeur CAF, précise la FAF. Cette formation concerne les ex-internationaux qui ont au moins 20 matches officiels durant leur carrière ou ayant participé à une phase finale d'une grande compétition majeure (Coupe du Monde, CAN, CHAN, jeux olympiques) ou ayant disputé au moins 200 matchs en L1 professionnelle et au moins 30 matchs en compétitions internationales interclubs (Champions League, Coupe de la Confédération,...).

A l'issue du quatrième module, les stagiaires vont p asser un examen théorique, pratique et oral, avant l'obtention des diplômes C et B.