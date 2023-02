L'ES Tunis s'est imposée difficilement face au club soudanais d'Al-Merrikh sur le score de (1-0) mi-temps (0-0) en match comptant pour la 1re journée du (Gr.D) de la Ligue des champions d'Afrique de football disputé samedi à Tunis.

L'unique but de la partie a été inscrit par l'Algérien Mohamed Tougai (90+4) L'autre match du groupe D, a vu le représentant algérien le CR Belouizdad, s'imposer vendredi, au Caire, face à son son homologue égyptien le Zamalek (1-0) grâce à un but du Camerounais Wamba Djouffo Leonel (57 s.p).

A l'issue de cette journée inaugurale, l'EST et le CRB occupent conjointement la 1re place avec un total de 3 points, alors que le Zamalek et Al-Merrikh sont derniers avec 0 point. Lors de la 2e journée prévue les 17 et 18 février, le CRB accueillera l'ES Tunis à Alger, alors qu'Al-Merrikh reçoit Zamalek à Khartoum. Les deux premiers de chaque groupe se qualifient pour les quarts de finale.