L'ES Ben Aknoun et la JSM Tiaret, vainqueurs en déplacement respectivement devant le MCB Oued Sly et l'O Médéa sur le même score de 3 à 1, ont conservé leur place de leader du groupe Centre-Ouest de la Ligue 2 de football amateur, à l'occasion de la 17e journée disputée samedi.

Avec 37 points au compteur, l'ESBA et la JSMT gardent deux points d'avance sur le SC Mecheria, large vainqueur en déplacement devant le GC Mascara (3-0), alors que l'ES Mostaganem (34 pts) glisse au quatrième rang après son match nul à l'extérieur (1-1) face au WA Boufarik (8e, 25 pts).

Avec ce nouveau succès, les Tiartis confirment leur statut de sérieux candidats à l'accession avec un bilan de sept matchs sans défaites (6 victoire, 1 nul), de même que l'Etoile de Ben Aknoun, qui a réagi de fort belle manière après le match nul concédé à domicile face au CR Témouchent (1-1) lors de la reprise de la compétition la semaine écoulée.

Cette 17e journée, marquée par six victoires en déplacement , a également enregistré le succès hors de ses bases du CR Témouchent (6e, 28 pts) contre le RC Kouba (1-0), qui co ncède une cinquième défaite consécutive et se retrouve à la première place des relégables avec seulement 15 points. L'autre succès en déplacement est à mettre au profit d'une autre équipe en forme, à savoir, l'ASM Oran (9e, 21 pts), qui est allée s'imposer (1-0) chez le MC Saida (10e, 19 pts). C'est la cinquième victoire de rang des joueurs de Medina-Jedida qui quittent la zone de turbulences et s'installent au milieu de tableau. De son côté, le SKAF Miliana (7e, 26 pts) a facilement disposé du WA Tlemcen (2-0), qui occupe la 14e place avec 13 points. Dans le match des mal classés, le NA Hussein-Dey (10e, 19 pts) s'est également imposé en déplacement (3-2) face à la lanterne rouge RC Relizane (1 point), qui a déjà un pied en palier inférieur.

La 17e journée de la Ligue 2 amateur qui a débuté, vendredi, avec les rencontres du groupe Centre-Est, a vu le MO Constantine et l'US Souf, vainqueurs respectivement, devant la JSM Skikda (2-0) et Hamra Annaba (1-0), revenir à un point du leader, l'AS Khroub, tenue en échec à domicile par la JS Bordj Menael (1-1).

A la faveur de leur succès, le MOC et l'USS (31 pts) sont passés devant l'ex-dauphin le NRB Teleghma (30 pts), qui a fait match nul en déplacement (0-0), face à l'IRB Ouargla (10e, 20 pts). Cinquième avec 29 points, l'E Sour Ghozlane a égale ment fait match nul (1-1) contre le CA Batna (8e, 22 pts) et reste au contact du peloton de tête. De son côté, l'USM Annaba (6e, 24 pts) a concédé une nouvelle défaite lors de son déplacement chez l'IB Khemis El Khechna (0-1) et laisse filer de précieux points pour recoller à la tête du classement et viser la montée en Ligue 1.

L'AS Ain M'lila (10e, 20 pts) s'est adjugé le derby face à l'US Chaouia (3-2), qui glisse à la 14e place avec 19 points, alors que l'USM El Harrach (9e, 21 pts) et le MC El Eulma (10e, 20 pts) se sont quittés sur un score vierge (0-0).