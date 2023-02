Le cycliste Ayoub Ferkous du club d'El Guerrara (Ghardaïa) s’est adjugé samedi à Constantine le maillot jaune du Grand Prix (GP) "Didouche Mourad" qui constitue la 2ème étape de la Coupe d’Algérie de cyclisme 2023.

Chez les Séniors, le classement général individuel de la 2e étape de la Coupe d'Algérie de cyclisme prend en compte les trois étapes du GP Didouche Mourad, à savoir la course-contre-la-montre (1ere étape), déroulée jeudi dans un circuit fermé et les épreuves de la course en ligne, Constantine-Skikda (128 km) ainsi que Constantine-Mila (107 km), tenues respectivement vendredi et samedi. Originaire de la wilaya de Constantine, Ayoub Ferkous, l’étoile montante qui a remporté ses premiers trophées dans la ville des ponts suspendus, s’est offert samedi dans sa ville natale le maillot jaune de la 2e étape de la Coupe d’Algérie avec son nouveau club, d’El Guerrara (Ghardaïa), en cumulant un total de 5 h 50 min et 17 sec. Chez les Juniors, le classement prend en compte uniquement les deux premières étapes du GP de Constantine, ce qui a permis à Mounir Laloui (club El-Kantara-Biskra) de se distinguer, sans surprise, des siens après avoir remporté toutes les étapes avec un total de 3 h 35 min et 45 sec.

En plus de son caractère touristique qui a permis de sillonner quelques patrimoines de la ville du Vieux Rocher, cette compétition donnera la possibilité de fournir de nouvelles pépites à l’équipe nationale des U23, a indiqué Yacine Lafalla, président de la ligue de cyclisme de Constantine, organisatrice de cette 19ème édition du GP Didouche Mourad en coordination avec la fédération algérienne de la discipline.