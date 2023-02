Les athlètes Moussaoui Abdelhamid de la Protection civile d’Alger et Bouadjaïb Saâdia du même club ont remporté la 37e édition du cross national "Chelda Boulenouar", organisé samedi dans la commune de Chetouane (Tlemcen).

Les deuxième et troisième places de la course messieurs seniors, qui s'est déroulée sur une distance de 8,755 mètres, sont revenues respectivement à Amiri Boussaid du Club de Ouled Fayet (Alger) et Abdi Okba du Club d’athlétisme amateur de Telagh (Sidi Bel-Abbes).

Chez les seniors dames (une distance de 5.200 mètres), la deuxième place est revenue à Bouadhma Aouda du club "Jil Saad" de Ouled Benabdelkader (Chlef).

Chez les juniors garçons (6.290 mètres), le coureur Oukid Khaled du Club Afak Ouled Mimoun (Tlemcen) s'est classé premier, suivi de Guendouz Rafik du même club à la deuxième place et Chot Anas du Club "Jil Saad" de la commune de Beni Rached (Chlef) à la troisième place.

Tebbib Fatima du Club Amdjad Sidi Bel-Abbes s'est classée première de la course juniors filles, qui s'est déroulée sur une distance de 5.200 mètres, devant Achour Wissam du Club Jil Saad de Ouled Benabdelkader (Chlef) en deuxième position et Benamara Chaima du club Amel Aïn Youssef (Tlemcen) à la troisième place.

Ghali Islam du Club Affak Ouled Mimoun (Tlemcen) a décroché la première place dans la catégorie cadets sur une distance de 5.200 mètres, suivi respectivement de Allam Moundhir et Salmi Mohamed du même club. Chez les cadettes, Abed Nesrine du Club "Jil Saad" de Ouled Benabdelkader (Chlef) a remporté la course qui s'est déroulée sur une distance de 3,735 mètres, suivie de Hriher Zahia du même club à la deuxième place et Bouzouni Bouchra de l’Olympique Maghnia (Tlemcen) à la troisième place. Dans la catégorie minimes garçons sur une distance de 2,735 mètres, la première place est revenue à Hadi Khaled du Club "Jil Saad" de Oueld Benabdelkader (Chlef), suivi de Saad Ahmed Zakaria du Club d'athlétisme Amateur de Telagh (Sidi Bel-Abbes) et Azzouz Mohamed du même club. Chez les cadettes, la première place de la course de 3.735 mètres est revenue à Mouchi Hana du club «Jil Saad» d’Ouled Benabdelkader (Chlef), suivie de Boutami Feriel du club Nasr Zeboudja (Chlef) et Bakhtaoui Nihed du même club.

La course des benjamins garçons sur 1.360 mètres a été remportée par Boudene Yakoub du club Nasr Zeboudja (Chlef) devant Cherchari Rayane du club sportif Chahboulia (Médéa) et Berkane Ayoub du l'Union des jeunes de Chlef.

La course des benjamines a été remportée sur la même distance par Dahmane Ibtissem du club de Ouled Benabdelkader (Chlef), suivie de Merzi Feriel du club des jeunes sportifs "Hamlil" (Chlef) en deuxième position et Lamouchi Ritedj du club "Jil Saad" de Ouled Benabdelkader (Chlef) à la troisième place.

A l'issue de cet événement sportif organisé par la ligue d'athlétisme de Tlemcen, qui a vu la participation de 649 coureurs des deux sexes représentant 44 clubs de 14 wilayas, des récompenses et des coupes ont été remis aux lauréats, en présence des autorités locales et de figures sportives, à l’instar de Abed Nesrine, Chot Anas de la wilaya de Chlef qui ont remporté successivement la première et la troisième places au championnat arabe de cross la semaine dernière en Egypte.