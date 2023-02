Santé publique France a mené une étude sur les enfants atteints de puberté précoce pathologique. Une exposition aux perturbateurs endocriniens pourrait être en cause.

Les chercheurs de Santé publique France ont mené une "enquête descriptive" entre 2011 et 2013, sur l'incidence de la puberté précoce (apparition de pilosité pubienne, seins qui poussent, testicules qui grossissent) chez les filles de moins de 8 ans et les garçons de moins de 9 ans. Sur cette période, les scientifiques ont dénombré 3519 nouveaux cas chez les filles (soit 1173 par an) et chez les garçons 117 nouveaux cas par an.

L'étude montre aussi que c'est en Midi-Pyrénées et en Rhônes-Alpes que les cas sont les plus fréquents. "Il existe une vraie hétérogénéité spatiale dans la répartition des cas, plus fréquents dans le Sud que dans le Nord" souligne Joëlle le Moal, médecin épidémiologiste à Santé publique France. Dans ces deux régions, les cas de puberté précoce seraient 12 plus fréquents qu'ailleurs chez les filles et 6 fois plus chez les garçons.

Ces différences régionales pourraient en partie s'expliquer par une exposition à certains perturbateurs endocriniens comme les pesticides ou certaines émissions de sites industriels. Ce lien entre perturbateurs endocriniens, ces substances chimiques présentes dans les produits du quotidien et susceptibles de modifier le système hormonal, et puberté précoce est en effet de plus en plus suspecté par l'Organisation mondiale de la santé (OMS).