La wilaya de Timimoun "sera le premier pôle régional référentiel" de la santé en application de la nouvelle feuille de route du secteur de la santé", a annoncé jeudi le ministre de la Santé, Abdelhak Saïhi en visite de travail dans la wilaya.

Présidant une journée d’étude sur les activités sanitaires, M. Saïhi a souligné que la wilaya de Timimoun "sera le premier pôle régional référentiel de la santé en vertu de la nouvelle feuille de route du secteur qui prévoit la création de structures similaires référentielles comprenant des spécialités médicales susceptibles d’épargner aux patients les déplacements et transferts aux autres établissements hospitaliers du pays pour motifs de soins".

Le ministre a, à ce titre, affirmé, que "la mise en place d’un système de santé équitable au profit des différentes couches sociales est au centre de la nouvelle feuille de route du secteur dans le cadre de son plan de travail global visant une meilleure prise en charge des malades".

M. Saïhi qui a fait savoir que le plan d’action global s’assigne comme objectifs une meilleure prise en charge des malades, a indiq ué que le secteur a connu une mutation remarquable en termes de structures et modes de gestion, à la faveur de la numérisation et la mobilisation des compétences médicales qualifiées. Il a, à ce titre, relevé que le secteur verra la sortie de la première promotion de praticiens généralistes qui avaient exercés durant cinq ans dans les wilayas dans le Sud du pays et les Hauts Plateaux et qui ont bénéficié d'une formation dans les différentes spécialités". Cette démarche, a expliqué le ministre, "vise à prendre en charge les malades des wilayas accusant un déficit en spécialistes dans le cadre des efforts (du secteur) permettant l’amélioration continue des prestations médicales, de la qualité du système de la santé et la couverture globale, afin de rapprocher la santé des citoyens et consolider les soins de proximité".

Dans ce cadre, M. Saïhi a fait savoir que son département ministériel entend revoir la stratégie du programme de jumelage et d’accompagnement inter-hôpitaux pour une prise en charge optimale des préoccupations des populations des régions dans le Sud et les Hauts plateaux et l’amélioration de la couverture médicale dans ces régions, notamment pour ce qui est des soins spécialisés. "Le pôle médical, qui est un nouveaux dispositif, assure une prise en charge médicale permanente à la faveur de la mobilisation d’un médecin résident chargé, avec le concours d’autres corps médicaux, du dépistage, en sus de la mise à profit de la numérisation", a soutenu le ministre, exprimant, à l’occasion, l'espoir de voir ces mesures répondre aux préoccupations liées à la prise en charge médicale. Mettant à profit sa visite dans la région, le ministre a fait part d’une série de mesures allant dans le sens du renforcement des prestations médicales dans cette jeune wilaya, portant réalisation de structures, formation et renforcement du service d’hémodialyse de la wilaya en nouveaux équipements pour satisfaire les insuffisants rénaux.

M. Saihi a cité, entre autres mesures, le renforcement du secteur de la santé de Timimoun par la réalisation d'un nouveau établissement hospitalier (120 lits), le rapprochement des structures de la formation paramédicale des jeunes de la région à la faveur de l’ouverture, au mois de septembre prochain, d’une annexe de formation à Timimoun.

Le ministre poursuivra sa visite de travail par l’inspection des établissements et structures médicales au niveau de certaines communes de la wilaya.