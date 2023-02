Les services de Sûreté de la wilaya d'Alger organisent des campagnes de sensibilisation au profit des conducteurs sur le respect du code de la route et les règles d'une bonne conduite, au regard des intempéries que connaissent différentes wilayas du pays, a indiqué vendredi un communiqué des mêmes services.

Ces campagnes de sensibilisation menées par la cellule de communication et des relations publiques et les équipes de la sûreté publique de la wilaya d'Alger ont été organisées sur les routes, axes et points qui connaissent "une dense circulation" ainsi que les autoroutes, a précisé la même source.

Les éléments de police ont "distribué des dépliants et donné des conseils aux conducteurs des véhicules sur la nécessité de respecter la distance de sécurité, les appelant à la vigilance et au respect du code de la route en vue d'éviter les accidents, notamment "le fait d'éviter l'usage du téléphone portable au volant" Les mêmes services ont insisté sur l'impératif du respect "des règles de la sécurité routière" au volant, notamment dans ces conditions météorologiques prévalant ces derniers jours notamment les conducteurs qui se déplacent entre les wilayas.

La Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) met à la disposition des citoyens le numéro vert 1548, celui de secours 17 et la ligne 104, ou encore l'application "Allô Chorta" et la page Facebook de la Sûreté de wilaya d'Alger, pour signaler toute atteinte à l'intégrité des personnes et des biens.