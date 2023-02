Les éléments de la Sûreté de la daïra de Beni Saf (Aïn Temouchent) ont démantelé un réseau d’émigration clandestine par mer et arrêté six individus dont 4 de nationalité étrangère, a-t-on appris, vendredi, de ce corps de sécurité.

Agissant sur informations faisant état de l’existence d’un réseau d’émigration clandestine par mer à partir des côtes de Beni Saf, les policiers ont lancé leurs investigations pour aboutir à l’identification et à la localisation de ce réseau, précise-t-on dans un communiqué de la cellule de communication de la sûreté de wilaya.

La perquisition des domiciles des mis en cause a permis la découverte d’une embarcation munie d’un moteur de 200 CV et un véhicule utilisé dans cette activité criminelle ainsi que quatre gilets de sauvetage et quatre jerricans vides, précise la même source.

Les enquêteurs ont également saisi les documents administratifs des embarcations, une somme de 60.000 DA ainsi que 40 euros, des passeports et des téléphones mobiles appartenant aux membres de ce groupe.

Présentés devant le tribunal de Beni Saf, trois des ressortissants étrang ers ont été condamnés à trois de prison avec sursis et expulsés du territoire national, le quatrième de sexe féminin a été condamné à un an de prison ferme, alors que les deux derniers mis en cause ont été placés sous mandat de dépôt, ajoute-t-on de même source.