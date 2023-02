Le ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger a annoncé, jeudi, la mort de deux (2) ressortissantes algériennes dans le séisme dévastateur qui a frappé, lundi, le sud de la Turquie et le nord de la Syrie, faisant des milliers de morts et d'importants dégâts matériels. "Dans le cadre du suivi de la situation des membres de la communauté algérienne établis en République de Turquie et en République arabe syrienne, notamment dans les régions touchées par le séisme qui a frappé les deux pays frères, en coordination avec les Ambassades d'Algérie à Ankara et Damas et le Consulat général à Istanbul, le ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger annonce la mort de deux ressortissantes algériennes", lit-on dans le communiqué.

Il s'agit de Mme Serairi Samiha (44 ans) et de sa fille Berber Hadil (13 ans), dont les corps ont été retrouvés et identifiés, cet après-midi, dans la ville d'Iskenderun dans la province de Hatay, dans le sud de la Turquie, précise le communiqué. Les services du Consulat général d'Algérie à Istanbul, en coordination avec le s autorités turques, ont entamé les procédures de transport des dépouilles vers la ville d'Istanbul pour leur rapatriement en Algérie, selon la même source, qui précise que les frais de l'opération seront intégralement pris en charge par l'Etat algérien. Le ministère des Affaires étrangères et la Communauté nationale à l'étranger "présente ses sincères condoléances à la famille des défuntes et l'assure de sa sympathie, priant Allah Tout-Puissant de leur accorder Sa Sainte miséricorde et de prêter patience et réconfort à leurs proches".