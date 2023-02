Les chutes de neige enregistrées ces dernières 24 heures à Batna ont apporté une touche de beauté aux ruines de Lambèse remontant à l’époque romaine et relevant de la commune de Tazoult, à environ 10 km du chef-lieu de wilaya.

Les ruines, qui conservent toujours leurs caractéristiques notamment les vestiges de l’ancien Fort avec ses trois hautes portes, sont apparues dans un habit blanc, leur conférant beauté et élégance captivant les visiteurs venus de plusieurs régions de Batna et d’ailleurs admirer dame nature et prendre des photos de souvenir. Un père de famille venu de Biskra a exprimé à l’APS sa joie en voyant ce paysage, signalant que le hasard l’a conduit à cet endroit magnifique (en visite familiale à Batna), préférant y rester avec ses enfants pour apprécier ensemble la beauté des ruines sous la neige.

Un autre visiteur qui prenait des photos avec ses enfants alors qu’ils jouaient avec la neige, a exprimé sa joie d’autant que la poudreuse est venue après une sécheresse qui commençait à inquiéter, qualifiant le panorama de séquence qui rafraîchit le coeur et donne vie à la terre.

Ce site archéologique s’est transformé, en un laps de temps réduit, en un endroit plein de visiteurs de tout âge, confiant que l’image de la neige leur manquait et qu'ils fêtaient l’évènement à leur manière.

Les monts de plusieurs régions de Batna dont Condorcet à Oued Chaâba, Hidoussa et Ichmoul ainsi que d’autres contrées montagneuses comme celles situées dans le parc national de Belezma ont été marquées par des chutes intenses de neige, drainant à la fois familles et férus de la nature.