Des permis de réalisation de 700 logements promotionnels aidés (LPA) à Jijel ont été retiré de promoteurs privés " à cause du non lancement des travaux de concrétisation de ces projets", a-t-on appris jeudi des services de la direction locale du logement.

Compte tenu du "retard enregistré dans le lancement des travaux de réalisation de plusieurs projets de logement à travers le territoire de la wilaya s’agissant de la construction de logements LPA, il a été décidé le retrait d’autorisations de réalisation de 700 unités de ce type pour les promoteurs n’ayant pas lancé l’opération de réalisation", a précisé M. Toufik Aboud, chef de service auprès de cette direction qui s’exprimait sur les ondes de la radio de Jijel dans le cadre de l’émission "Forum de la radio". Il a ajouté que ce quota de logements non lancé fait partie d’un programme de 920 unités de même type répartis à travers un nombre de communes comme Jijel, Emir Abdelkader et Ziama Mensouria.

Il a rappelé que la décision de retrait intervient après la réunion de la commission technique de wilaya tenue en décembre dernier, ajoutant dans ce cadre qu’il sera procédé dans les jours à venir à la publication d’une annonce à l’intention de promoteurs et entrepreneurs désirant déposer des dossiers techniques et financiers pour bénéficier des marchés de réalisation du quota en question.

Pour rappel, le chef de l’exécutif local Ahmed Meguellati a installé récemment une commission composée des différentes direction pour trouver des solutions aux problèmes entravant l’avancement de la réalisation de l’ancien programme concernant le LPA et a programmé des sorties d’inspection hebdomadaires pour s’enquérir de l’avancement des opérations de réalisation des logements dans le cadre de cette formule notamment aux sites Chadia dans la commune Kaous et 400 logements au 3ème kilomètre et Amzoui et Mezghitane au chef- lieu de wilaya.