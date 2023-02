Plus de 90 bénéficiaires de l’allocation-chômage de la wilaya d’Oran suivront une formation en aquaculture intégrée à l’agriculture au cours de la session du mois

de février, a-t-on appris de la direction de la formation et de l’enseignement

professionnels.

Une convention a été signée dernièrement entre cette direction et celle de la pêche et de l’aquaculture pour définir les programmes de cette nouvelle filière de formation, ses conditions d’accès, sa durée et son lieu de déroulement, a précisé la même source.

Cette formation est destinée aux chômeurs n’ayant pas de qualification.

Elle leur permettra d’apprendre un métier et lancer éventuellement un projet dans ce créneau souffrant d’un manque de main d’œuvre spécialisée, précise la même source.

Auparavant, les deux directions concernées ont multiplié les contacts pour préparer le lancement de cette spécialité et lui garantir toutes les conditions de réussite.

Cette formation d’une durée de trois mois portera sur des aspects théoriques et pratiques concernant l’aquaculture et son impact sur l’agriculture, a-t-on noté.