Ce n'est pas parce que nos reins sont des organes solides qu'il ne faut pas en prendre soin. Car s'ils s'essoufflent, l'insuffisance rénale peut s'installer et notre quotidien en pâtir. Voici comment les ménager.

La plupart des végétaux ont un effet alcalinisant : ils neutralisent l'acidité. Le caractère alcalinisant ou acidifiant d'un aliment est déterminé par son indice PRAL. Plus il est bas et plus l'aliment est alcalinisant. Par exemple, le cassis (- 6,5), le fenouil (- 7,9), la banane ou le chou (- 5,5) sont très bons pour nos reins ! Et ces aliments favorisent le maintien d'un poids de forme, ils préviennent donc le surpoids, l'obésité et l'HTA, nocifs pour nos reins.

1/4 - Rien de plus simple que de vérifier de temps en temps si les reins fonctionnent correctement. Il suffit d'une bandelette (à acheter en pharmacie, sans ordonnance) qui permet de détecter la présence éventuelle d'albumine dans les urines. Le "test pipi" est d'ailleurs pratiqué en routine par la médecine du travail. Si le test est positif, il faudra poursuivre les investigations.

2/4 - Pas de salière sur la table : 4 à 7 g de sel par jour suffisent. Or nous en consommons en moyenne une bonne dizaine de grammes. Le sel peut induire une hypertension artérielle(HTA) ou la rendre réfractaire au traitement. Or, l'HTA est la première cause d'insuffisance rénale. Et une fois l'insuffisance rénale installée... elle aggrave l'hypertension ! Un véritable cercle vicieux. Autre catégorie d'aliments dont on doit surveiller la consommation : les protéines (viande, charcuterie...). Les menus occidentaux sont trop riches en protéines animales, qui contribuent à une acidification de l'organisme.

3/4 - L'eau dilue les substances à éliminer par le rein et facilite son travail. Il faut donc boire au minimum 1,5 litre d'eau par jour. Plus encore lorsqu'il fait chaud, et beaucoup plus lorsqu'on souffre de lithiases ou d'infections urinaires à répétition, car l'apport en eau aide à "nettoyer" les voies urinaires. Certaines eaux sont-elles meilleures que d'autres ? "L'eau du robinet est de très bonne qualité", souligne le Dr Frank Martinez, néphrologue. "Toutefois, ce sont les eaux bicarbonatées (Badoit, Saint-Yorre et surtout Vichy Célestins) qui sont les meilleures". Ces eaux sont alcalinisantes, elles luttent contre l'acidité de notre alimentation, qui est nocive pour nos reins ! On peut aussi verser 4 g de bicarbonate de soude dans une carafe d'eau du robinet. "Des travaux menés sur les insuffisants rénaux ont montré que les eaux bicarbonatées freinaient la progression de la maladie", précise le spécialiste.

4/4 - Tout ce qui altère les petits vaisseaux est mauvais pour le rein. Ainsi, le tabac et le diabète sont des facteurs de risque pour la fonction rénale. Une étude américaine qui portait sur 23 000 personnes a montré que le risque de souffrir d'une pathologie rénale chronique est multiplié par 2,6 quand on fume. Sans compter que le tabagisme est le principal risque de cancer du rein. La prise régulière d'anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) peut également entraîner une destruction du rein !