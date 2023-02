Le Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane a reçu, mardi au Palais du Gouvernement, le ministre de l'Intérieur de l'Etat de Palestine, M. Ziad Hab Al-Rih qui effectue une visite de travail en Algérie, indique un communiqué des services du Premier ministre.

Lors de cette audience, le ministre palestinien de l'Intérieur a tenu à "saluer hautement la position constante de l'Algérie en faveur de la cause palestinienne, ainsi que l'initiative du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, couronnée par la signature de la Déclaration d'Alger pour l'unification des rangs palestiniens". Les entretiens ont constitué, ajoute la même source, "une opportunité d'évoquer l'état et les perspectives des relations bilatérales, ainsi que les derniers développements de la question palestinienne". L'audience s'est déroulée en présence du ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, M. Brahim Merad.