Le réalisateur tunisien Abdelatif Ben Ammar, célèbre pour ses nombreux films et une coproduction algéro-tunisienne, est décédé lundi à l'âge de 79 ans, annoncent les médias locaux.

Né en 1943, Abdelatif Ben Ammar, est diplômé de l'institut des hautes études cinématographiques de Paris et a signé son premier film, "2+2=5" en 1966, qui sera suivi de nombreux courts métrages avant la sortie en 1970 de son premier long métrage "Une simple histoire" puis de "Sejnane" qui lui vaudront des prix aux Journées cinématographiques de Carthage et au Fespaco.

Abdelatif Ben Ammar réalise son plus grand succès "Aziza" (1980), qui restitue les changements et l'évolution du mode de vie des tunisiens, et qui a été sélectionné à la Quinzaine des réalisateurs du festival de Cannes, puis primé aux JCC.

En 2010, Abdelatif Ben Ammar réalise une coproduction algéro-tunisienne, "Palmiers blessés", dans le casting de laquelle figurent les acteurs algériens Rym Takoucht et Hassan Kechache.