L'Unesco a engagé avec ses partenaires un premier recensement des sites de patrimoine endommagés dans le séisme qui a frappé lundi la Syrie et la Turquie, pour établir un inventaire précis des dégâts, a indiqué l'agence onusienne dans un communiqué.

Préoccupée par la situation de l’ancienne ville d’Alep en Syrie, inscrite sur la Liste du patrimoine mondial en péril, l'Unesco a relevé que des "dégâts importants" sont constatés dans la citadelle.

La tour Ouest du mur d’enceinte de la vieille ville s’est effondrée et plusieurs bâtiments des souks ont été fragilisés, précise l'agence.

En Turquie, l’agence onusienne spécialisée déplore l’effondrement de plusieurs bâtiments dans la ville de Diyarbak?r, qui abrite le site inscrit au patrimoine mondial "Paysage culturel de la forteresse de Diyarbak?r et des jardins de l’Hevsel" , un centre important des périodes romaine, sassanide, byzantine, islamique et ottomane.

D’autres sites inscrits a Patrimoine mondial, situés non loin de l’épicentre, pourraient être touchés, tels que G?bekli Tepe, Nemrut Da? et Tell d’Arslantepe, ajoute-t -on.

En Syrie, la Direction générale des antiquités et des musées a indiqué que des parties du moulin ottoman à l'intérieur de la citadelle d'Alep sont tombées, et des parties des murs défensifs du nord-est se sont fissurées et fendues".

De grandes parties du dôme du phare de la mosquée ayyoubide", situées à l'intérieur de la citadelle, se sont également effondrées, "dont l'entrée de la tour défensive mamelouke", selon la même source.

Dans la vieille ville d'Alep située dans le nord-ouest de la Syrie, plusieurs immeubles résidentiels adjacents aux murs historiques se sont effondrés et fissurés.

Importants dégâts sur les sites d'Alep et de Diarbakir

Le puissant séisme de magnitude 7,8 et la réplique qui ont tué plus de 3.600 personnes en Turquie et en Syrie ont également infligé d'importants dégâts à la vieille ville d'Alep et à Diyarbakir, deux sites du patrimoine mondial, a fait savoir l'Unesco.

En Syrie, l'institution onusienne s'est dite "préoccupée par la situation de l'ancienne ville d'Alep", où des "dégâts importants sont constatés dans la citadelle", "la tour Ouest du mur d'enceinte de la vieille ville s'est effondrée et plusieurs bâtiments des souks ont été fragilisés".

L'ancienne ville d'Alep, fortement endommagée par quatre années de combats qui s'y sont déroulés entre 2012 et 2016, durant lesquels des milliers de civils avaient péri, figurait sur la liste du patrimoine mondial en péril de l'Unesco.

L'agence onusienne a aussi pointé en Turquie "l'effondrement de plusieurs bâtiments sur le site du patrimoine mondial +Paysage culturel de la forteresse de Diyarbakir et des jardins de l'Hevsel+, un centre important des périodes romaine, sassanide, byzantine, islamique et ottomane".

Au moins trois autres sites turcs du patrimoine m ondial - Göbekli Tepe, Nemrut Dag et Tell d'Arslantepe - pourraient également avoir été touchés par le séisme, selon un communiqué de l'Unesco, qui cherche à "établir un inventaire précis des dégâts" pour que ces sites soient sécurisés et "stabilisés".

Plus de 3.600 personnes, selon des bilans provisoires, ont été tuées lundi dans le sud-est de la Turquie et en Syrie voisine par un puissant séisme de magnitude 7.8, suivi quelques heures plus tard d'une forte réplique.

Le château de Gaziantep, en Turquie, dont une partie a été détruite par le séisme et dont les images ont beaucoup circulé sur les réseaux sociaux, ne fait pas partie du patrimoine mondial recensé par l'Unesco.