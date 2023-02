Au moins 6.957 personnes ont perdu la vie et 38.224 autres ont été blessées suite aux deux puissants tremblements de terre qui ont secoué lundi le sud de la Turquie, a annoncé mercredi matin, la Direction de gestion des catastrophes et des situations d'urgences (AFAD), dans un nouveau bilan provisoire.

Un précédent bilan, a fait état de 6.234 morts et 37.011 blessés.

Les séismes de magnitude 7,8 et 7,6 de lundi, centrés dans la province de Kahramanmaras, ont frappé 10 provinces et touché plus de 13 millions de personnes.

Plus de 79.100 personnes réparties dans des équipes de recherche et de sauvetage mènent actuellement des opérations sur le terrain, a fait savoir l'AFAD dans un communiqué, relayé par l'agence Anadolu. "A la suite des discussions avec le ministère turc des Affaires étrangères, 5.309 personnes venues d'autres pays pour apporter leur aide ont été envoyées dans les zones sinistrées", ajoute le texte. Outre les équipes de secours, des couvertures, des tentes, de la nourriture et des équipes de soutien psychologique ont également été envoyées dans les zones touchées. L'AFAD ajoute qu'un total de 50.818 tentes familiales ont été installées pour abriter les sinistrés.