Des décisions d’intégration ont été remises mardi après-midi à El Tarf au profit de 681 enseignants contractuels dans le secteur de l’éducation nationale dans les établissements d'éducation et d’enseignement où ils exercent durant la saison scolaire 2022-2023.

La cérémonie de remise de ces décision à la salle des conférences du siège de la wilaya a été supervisée par le chef de l’Exécutif local Harfouche Benarar en présence des autorités civiles et militaires et les concernés par l’intégration. Dans une allocution prononcée à cette occasion, le chef de l’Exécutif local a indiqué que la décision prise en la matière par le président de la République M. Abdelmadjid Tebboune a procuré la quiétude parmi la corporation éducative, mettant l’accent sur l’impact de la décision dans ''la prise en charge du déficit enregistré dans les établissements de l’éducation et leur dotation en enseignants compétents jouissant de prérogatives versant dans l’intérêt de l’élève dans les trois paliers scolaires''.

Pour sa part, la chargée de la gestion des affaires de la direction locale de l’éducation Farah Bouraoui a indiqué à l’APS que le ''taux d’intégration des enseignants contractuels dans des postes permanents dans les trois paliers scolaires a atteint les 100%'', précisant qu’il s’agit de 296 enseignants au paliers primaire, 274 enseignants dans le palier moyen et 111 enseignants au secondaire.

Elle a rappelé que l’opération d’intégration des enseignants contractuels a été achevée en un temps record après l’installation d’une commission chargée du suivi de l’opération d’intégration ayant touchée tous les contractuels à travers les différentes communes.

Approchés par l’APS, des enseignants ayant reçu leurs décisions d’intégration ont exprimé leur "grande satisfaction et joie" considérant que la régularisation de leur situation constitue une étape très importante leur permettant d’améliorer leurs situations socioprofessionnelles.