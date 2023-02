Le nombre de spécialités du secteur de la formation professionnelle, a été renforcé dans la wilaya de Mila par l’introduction de quatre (4) nouvelles spécialités parmi un total de 114, a-t-on appris mardi auprès de la directrice de la formation et de l’enseignement professionnels (DFEP), Samira Benelmadjet.

S’exprimant en marge des portes ouvertes sur ce secteur organisées à la maison de la culture M'barek El Mili sise au centre-ville qui se poursuivront jusqu’au 9 du mois en cours, la même responsable a indiqué que ces nouvelles spécialités portent sur étanchéiste, fabrication du fromage, couture et montage de chaussures et produits en cuir et industries plastiques.

La même responsable a ajouté que les spécialités de formation enseignées à travers les différentes structures du secteur de la wilaya de Mila avaient été renforcées depuis 2018 par 36 nouvelles spécialités, répondant aux besoins du marché de travail local et national.

Mme Benelmadjet a révélé par ailleurs que le nombre global de postes de formation disponibles dans différentes filières au titre la session de février 2023 est estimé à 5 600 postes, soit une augmentation de 1.075 par rapport à celui recensait la session de février 2022.

Elle a précisé que cette hausse des offres disponibles est due aux efforts déployés par les services de ce secteur pour la prise en charge de différentes catégories sociales dans le domaine de la formation et attirer le plus grand nombre possible des demandeurs de ces filières de formation.

Les offres de formation de la session de février 2023 sont réparties, selon la même source, sur 2.930 postes réservés à la formation diplômant, relevant de 18 filières professionnelles, 1 645 postes pour la formation par apprentissage, tandis que le nombre de postes de formation qualifiante est estimé à 2.665, répartis sur 12 filières professionnelles, dont 1.745 offres de formation ont été attribuées pour la catégorie des bénéficiaires de l’allocation de chômage, a-t-elle détaillé.

Pour rappel, la wilaya de Mila dispose actuellement de 2 instituts nationaux spécialisés et 15 autres établissements affiliés au secteur qui sont prêts à accueillir désireux de bénéficier de cette formation au titre de la session de février 2023.

Il est à signaler que les inscriptions pour cette nouvelle rentrée prévue pour le 26 du mois de février en cours, se poursuivront toujours jusqu'au 18 février prochain.