Le ministre de la Poste et des Télécommunications, Karim Bibi Triki a procédé, mardi à Alger, à l'installation de M. Mohamed El Hadi Hannachi au poste de nouveau président de l'Autorité de régulation de la poste et des communications électroniques (ARPCE), en remplacement de M. Zineddine Belatar.

Lors de la cérémonie d'installation officielle du nouveau président de l'ARPCE, le ministre a affirmé que cet organe "revêt une importance dans la réalisation des objectifs de l'Etat en matière de développement de l'infrastructure de base pour promouvoir les services destinés aux citoyens, au vu de son rôle dans la croissance de l'économie nationale, étant donné que les technologies modernes et les communications électroniques sont l'avenir et par conséquent l'Autorité est appelée à participer à la stratégie du gouvernement pour concrétiser les engagements du président de la République".

M. Bibi Triki a souligné que la nouvelle administration de l'ARPCE fera face à des défis différents de ceux qu'a connus le secteur, qui reposaient sur la régulation de la concurrence et l'ar bitrage, ajoutant que "l'enjeu aujourd'hui consiste à améliorer les services des communications électroniques face à l'ampleur des besoins notamment avec le développement du e-commerce". Après avoir appelé le président et les membres du conseil de l'Autorité à "faire preuve de dynamisme pour être au diapason de la dynamique que connait le domaine", M. Bibi Triki a évoqué le rôle et les contributions du secteur de la poste et des télécommunications y compris l'ARPCE durant la pandémie de Covid-19 "à travers la satisfaction des besoins des citoyens et des entreprises économiques lors de cette période marquée par la hausse importante de la demande sur le secteur". Le nouveau président de l'ARPCE s'est dit conscient de "l'importance du secteur et des espoirs que fondent les hautes autorités du pays et les citoyens sur celui-ci du moment que nous sommes passés à une nouvelle étape marquée par des défis qui impliquent la nécessité de renouveler et de développer les structures".