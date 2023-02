Des centaines de projets de mémoires de fin d'études pour bénéficier du label "projet innovant" et "start-up" ont été enregistrés à travers plusieurs universités de l’Est du pays au titre de l’année universitaire en cours, a-t-on appris mardi des responsables de ces universités, au cours de rencontres organisées sur les mécanismes d’exécution de l'arrêté ministériel n1275 portant sur le mécanisme "un diplôme..une startup".

Dans la wilaya d’Oum El Bouaghi, le responsable de l’incubateur des affaires de l’Université Larbi Ben M’hidi, Toufik Mezouz a fait part de l’enregistrement de 190 projets de mémoires de fin d’étude pour bénéficier du label "projet innovant" et "start-up" précisant que dans le cadre de ces projet inscrits au titre de l’année universitaire en cours durant la période allant du 8 novembre 2022 au 11 janvier 2023, 160 projets de mémoire ont été retenus.

Il a ajouté que les projets de mémoires de fin d’étude concernant les trois paliers (Licence- master- doctorat) acceptés et dont 100 ont été étudiés par la cellule de travail et de suivi de l’innovation et les incubateurs des affaires universitaires comprenant des experts et enseignants de différentes spécialités ont concernés la majorité des facultés, précisant que l’opération est toujours en cours. A Annaba, M. Réda Djaouhadou, vice-recteur chargé de la pédagogie à l’Université Badji Mokhtar a indiqué au cours d’une journée d’étude dédiée à l'explication de ce mécanisme, a fait part de 420 idées innovantes proposées par les étudiants, lesquelles ont été acceptées par le jury compétent d’évaluation de l’Université, alors que 120 autres idées ont été présentées pour révision.

Il a ajouté que les étudiants des Facultés de Technologie et des Sciences économiques et de Gestion sont en tête de liste des idées innovantes enregistrées avec 295 idées innovantes en rapport avec les domaines de la Technologie et les Affaires économiques, le reste, a-t-il précisé, est réparti sur les différentes spécialités universitaires d’Annaba. Pour sa part l’Université de Guelma a réceptionné durant l’actuelle saison universitaire 111 propositions pour la création de projets innovants d’étudiants ayant adhéré à l’arrêté ministériel 1275, a appris l’APS auprès de la coordinatrice du pôle d’innovation et d’emploi de l’Université, le professeur Aida Ben Hamida en marge d’une journée d’étude sur le mécanisme de réalisation d’un mémoire de fin d’étude pour bénéficier du label "projet innovant" et "start-up". Elle a précisé que les propositions des projets innovants impliqués dans l’arrêté sont réparties sur 106 idées dans le cycle licence et master en plus de 5 idées de projets dans le cycle doctorat, ajoutant que les propriétaires de ces propositions représentent les 7 facultés de l'Université. Mme Ben Hamida a indiqué que le nombre d’étudiants propriétaires des propositions inscrites avoisine les 300 étudiants, ajoutant que chaque projet verra la participation d’un (1) à 6 étudiants. L’incubateur des affaires de l’Université Mohamed Lamine Debaghine (Sétif-2) a organisé une journée d’étude au profit des étudiants porteurs de projets inscrits dans le cadre de ce mécanisme, durant laquelle le directeur de l’incubateur Boubakeur Bekkar a indiqué que "l’arrêté ministériel 1275 donnera l’opportunité à l’étudiant de créer son projet de startup".