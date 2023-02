Les évènements de Sakiet Sidi Youssef, dont le 65e anniversaire sera célébré, mercredi par les deux peuples algérien et tunisien, se veut un symbole de la lutte commune et de résilience, en vue de l'émancipation et de l'indépendance, et un véritable témoin de l'esprit de solidarité et de fraternité qui n'a eu de cesse de s'approfondir aux plans officiel et populaire.

Ces massacres qui demeurent parmi les pires atrocités que la France coloniale a commises, ont constitué une grande halte dans l'histoire de la lutte des deux pays qui a unifié leur destin commun, au regard de sa symbolique dans l'instauration de la cohésion entre les enfants de l'Algérie et de la Tunisie, ainsi qu'une glorification de leur histoire commune à travers le sang des martyrs qui s'est mélangé, d'autant plus que ces évènements n'ont fait que renforcer la détermination des enfants de la Tunisie à se mettre aux côtés de leurs frères algériens.

La date du 8 février de chaque année, demeure un jour mémorable dans les relations des deux pays, reflétant l'ampleur de la barbarie du colonialisme français qui a vait alors pilonné la région tunisienne de Sakiet Sidi Youssef, sous le prétexte du droit de poursuivre des moudjahidine de l'Armée de libération nationale (ALN).

Ce jour donne une forte impulsion au renforcement des relations bilatérales qui se sont vu attribuer la qualité de la solidité, à travers l'attachement au système des valeurs communes entre les deux pays et leur lutte unifiée.

Il est indéniable d'affirmer que ce qui s'est passé à Sakiet Sidi Youssef représente, à vrai dire, un maillon lumineux dans l'histoire commune entre les deux peuples algérien et tunisien et que se remémorer ces massacres, aujourd'hui, suscite de part et d'autre, satisfaction et fierté de ce glorieux passé et que le sang pur qui s'est mélangé a donné aux semeurs de doute et aux comploteurs une leçon dans l'unité des positions, une cohérence dans les visions et une cohésion entre les deux peuples.

L'espace géographique des évènements de Sakiet Sidi Youcef, outre le référent historique commun entre les deux peuples, se veut un creuset pour les valeurs de lutte commune et de solidarité, d'autant que ces événements sont devenus une référence pour les positions harmonieuses algéro-tunisiennes qui perpétuent les exploits des ancêtres et envisagent l'avenir à la lumière des enjeux et des défis auxquels sont actuell ement confrontés les deux peuples.

A ce titre, les historiens relèvent la nécessité de poursuivre la recherche dans le domaine de l'histoire afin de protéger la mémoire de la nation, de transmettre le serment des chouhada et des moudjahidine aux générations montantes dans les deux pays.

L'odieuse attaque française contre Sakiet Sidi Youcef a ciblé des civils algériens et tunisiens, et pour laquelle le colonisateur a mobilisé 25 avions, ce qui a fait 79 martyrs, dont 14 enfants et 20 femmes, et 130 autres blessés, en sus de la destruction du village. Ce massacre, à travers les sacrifices des Algériens et des Tunisiens, a constitué une source d'inspiration pour les générations futures qui y puisent le véritable sens de fraternité, de cohésion, de dévouement et de soutien au frère, ainsi que le renforcement du destin commun et des liens de coopération et de complémentarité fondés sur la volonté sincère qui caractérise la coopération bilatérale entre les deux pays, laquelle a été exprimée dans de nombreux évènements officiels par les dirigeants des deux pays.