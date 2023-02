Une personne est décédée et une autre a été gravement blessée dans une collision entre deux camions plateaux survenue mardi en fin d’après midi sur la route national (RN) 09 reliant Bejaia à Sétif, à la sortie Ouest de la ville de Tichy, à 16 km à l’Est de Bejaia, a annoncé un communiqué de la Protection civile.

Les deux victimes, âgées de 49 (la personne décédée) et 25 ans (le blessé), se trouvaient à bord du même camion plateau. Le premier était le chauffeur et le plus jeune, l'accompagnateur, a précisé le communiqué.

Les circonstances et les causes de l’accident ne sont pas encore connues, le heurt fatal ayant eu lieu sur un tronçon d’autoroute où les accidents de la route n'y sont pas fréquents.

Une enquête a été ouverte à cet effet par la Gendarmerie nationale, a souligné la même source.