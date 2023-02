Les Nations Unies ont indiqué mardi que 465 millions de dollars sont nécessaires pour satisfaire les besoins humanitaires en République centrafricaine au titre de l'année 2023.

"La crise humanitaire en République centrafricaine (RCA) continue d'être exacerbée par la violence et l'insécurité dans les zones en dehors des centres urbains, obligeant plus d'un Centrafricain sur cinq à entrer et sortir du pays", a prévenu le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA).

Dans un communiqué, l'agence onusienne a relevé que des millions de personnes connaissent une vulnérabilité accrue, des moyens de subsistance érodés et un accès très limité aux services de base tels que les soins de santé et l'eau, précisant que 3,4 millions de personnes (56% de la population) ont besoin d'aide humanitaire et de protection, soit une augmentation de 10% par rapport à 2022.

Parmi celles-ci, deux millions de personnes ont des besoins si graves et complexes que leur bien-être dépend de l'aide humanitaire, a indiqué l'ONU, ajoutant que le pays n'a jamais enregist ré autant de personnes dans le besoin depuis 2018.

Pour répondre aux besoins des plus vulnérables, le gouvernement centrafricain et les Nations Unies ont officiellement lancé mardi le Plan de réponse humanitaire 2023, a relevé l’OCHA.