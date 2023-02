Les athlètes de l’école supérieure des forces spéciales de Biskra (4ème région militaire) ont remporté les trois premières places dans le classement individuel du championnat national militaire inter-école de la marche commando organisé mardi, dans le même établissement.

Le sergent chef Djamel Saouli a décroché la première place, la seconde place est revenue au sergent chef Mohamed Dahlès, la troisième place est revenue à l’adjudant Laid Belarbi. La même école a réussi à s’emparer du titre du championnat par équipe, l’école supérieure des fantassins de la première région militaire a occupé la deuxième place, la troisième place est revenue à l’académie militaire de Cherchell.

Les différentes phases de ce championnat se sont déroulées dans d’excellentes conditions d’organisation et une forte compétitivité entre les participants représentants 15 équipes des écoles supérieures, des centres de formation et de préparation militaire des différentes régions militaires, conformément à l’orientation des organisateurs.

Dans une allocution de clôture de cette manifestation , le commandant de l’école supérieure des forces spéciales le général Brahim Gouasmia a souligné que la compétition s’est distinguée par une haute compétitivité et une organisation maîtrisée, elle a confirmé que les athlètes ont fait montre de capacités physiques et mentales élevées, traduisant la qualité des préparations et leur haute combativité. La clôture de cette manifestation qui a regroupé 120 athlètes ayant parcouru 10 km portant un sac au dos de 10 kg, a donné lieu à une cérémonie au cours de laquelle les récompenses et les médailles ont été remises aux vainqueurs des premières places, à la salle omnisports de l’école.