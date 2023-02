Des journées théâtrales dédiées au défunt dramaturge Ould Abderrahmane Kaki ont débuté, samedi à Oran, à l’occasion du 28ème anniversaire de la disparition de cette personnalité artistique, véritable école du 4ème art national, en termes d’écriture dramatique et de mise en scène.

Cette manifestation culturelle, placée sous le slogan "Kaki, fondateur du théâtre moderne en Algérie", intervient en hommage au défunt qui a enrichit la scène théâtrale par des œuvres inoubliables et immortelles en exploitant la richesse du patrimoine national, a souligné à l’APS le président de l’association culturelle "El Amel", Mohamed Mihoubi, initiateur de la manifestation.

L'objectif de ces journées est de faire découvrir aux générations montantes cette personnalité artistique, son expérience pionnière dans ce domaine et ses œuvres créatrices de spectacles (El fourdja), à l’image de son chef-d'œuvre "El Guerrab Oua Salihine", a ajouté le même responsable.

Le programme de cette manifestation, qui se tiendra jusqu'au 25 février au niveau du petit théâtre relevant de l'association "El-Amel", comprend la présentation de conférences trait ant de plusieurs thèmes dont "le théâtre et sa terminologie", "les mécanismes du théâtre", "le langage et le dialogue dans le théâtre". Des débats sur la carrière artistique du regretté Kaki, animés par deux membres de l’association ainsi que deux projections vidéo des pièces "El Guerrab Oua Salihine" et "Diwan El Garagouz" ainsi qu’un documentaire "Kaki, El Halqa et le théâtre algérien", seront également présentés aux férus du 4ème art. Par ailleurs, de jeunes diplômés de l'école de formation, affiliée à la même association, présenteront leurs travaux dont "Choukran Wahran", "Doubaba", "Harraga".

Ould Abderrahmane Abdelkader dit "Kaki" est né en 1934, dans le quartier populaire de "Tiditt" de Mostaganem.

Comédien et metteur en scène de théâtre, il a adapté plusieurs œuvres classiques et produit ses propres créations.

Parmi ses œuvres figurent "La légende de la rose", "Le sang de l'amour", "Beit Allah", "132 ans", "Diwan Garagouz", "El Moussinine" et "Béni Kelboune".

Ould Abderrahmane Kaki est décédé le 14 février 1995.