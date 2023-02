Les inscriptions à la 11e édition du concours de la chanson amazighe qui se tiendra du 13 au 15 mars prochain, ont été lancées samedi à la maison de la culture Mouloud-Mammeri de Tizi-Ouzou, a-t-on appris des organisateurs de cette manifestation.

Trois journées sont prévues pour les inscriptions à la nouvelle édition du concours de la chanson amazighe, les 4, 7 et 11 du mois de février et deux présélections seront organisées, les 14 et 23 du même mois, pour choisir les trois représentants de la wilaya à cette manifestation. La manifestation est organisée par l’association culturelle Tarwa N’Gaya de Redjaouna, sur les hauteurs de Tizi-Ouzou. La 11e édition du concours de la chanson amazighe est dédiée cette année au chanteur d'expression kabyle, Rabah Asma, qui fête ses 40 ans de carrière durant laquelle il a contribué à "la promotion de la chanson amazighe", soulignent les organisateurs.

Rabah Asma, enfant de Redjaouna, a entamé sa carrière par l'interprétation de célèbres chansons algériennes en s'accompagnant de sa guitare avant de réussir a créer son propre style musical.

Auteur-compositeur , le chanteur à la voix mélodieuse est connu pour ses chansons à thèmes sociaux variés et son rythme très vif. Rabah Asma (61 ans) a étrenné sa carrière musicale en 1983 avec son album Khadmes El Khir- Houria (Prends soin d’elle).

Il enchainera avec Thanina en 1985 et connaitra le plus grand succès en 1987 avec son tube Ayadhu qui l'avait fait connaître auprès du grand public à travers une émission de variétés produite par l'ex Radio Télévision Algérienne (RTA).

Le concours national de la chanson Amazighe a déjà honoré plusieurs artistes dans ses précédentes éditions, dont Ouazib Mohand Ameziane, Malika Domrane, Sofiane, et à titre posthume les défunts Farid Ali, mort en 1981, et Abdelkader Meksa, mort en 1988.

La 10e et dernière édition de cette manifestation dont l'objectif est la promotion du chant amazigh, s'est tenue en 2018.