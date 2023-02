Des ateliers d’enseignement des techniques de l’écriture poétique dans le genre haïku

ont été lancés dimanche dans le cadre des Journées littéraires nationales de la poésie

haïku organisées à la maison de la culture Ahmed Réda Houhou de Biskra.

Visant à faire connaître ce genre littéraire d'origine japonaise, les ateliers en question constituent "une opportunité pour mettre en évidence les principales techniques de l’écriture dans le genre haïku qui est une expression poétique éclair et intensifié avec un langage simple", selon Mounia Lakhdari, la présidente du Club Sanabil pour l’innovation culturelle, initiateur de l’évènement.

Le champs a été ouvert pour le public intéressé pour prendre part à ces ateliers et apprendre l’écriture du poème haïku, a-t-on souligné. Les ateliers sont encadrés par des professeurs spécialisés et autres poètes qui ont innovés dans ce domaine, a indiqué la même source, précisant que l’objectif de ces ateliers est de faire connaître la poésie haïku. M. Lakhdari a indiqué que la manifestation comprend en plus de lectures poétiques, des interventions pour faire conna ître ce genre poétique dont "l’expérience haïku au grand Maghreb" du poète Réda Didani.

La manifestation lancée samedi, a duré deux jours à l’initiative du club Sanabil pour l’innovation culturelle de Biskra en collaboration avec la Direction de wilaya de la Culture et la maison de la culture Ahmed Réda Houhou.