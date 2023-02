Le Kenya a annoncé son intention de rouvrir ses frontières avec la Somalie dans les prochains jours, après une dizaine d'années de fermeture en raison de la menace terroriste du groupe Shebab.

Le ministre kényan de la Sécurité nationale, Kithure Kindiki, a déclaré que des travaux de rénovation sont en cours au niveau du point de passage de Mandera en vue d'une réouverture prochaine, notant que cette décision intervient à la suite de consultations de haut niveau entre les deux pays.

Le responsable gouvernemental a indiqué avoir donné ses instructions aux autorités sécuritaires du comté de Mandera pour tenir des réunions avec les services concernés, tels que les douanes et l'immigration dans un délai d'une semaine pour réactiver le point de passage, notant que cette décision contribuera aux efforts de lutte contre le commerce transfrontalier illicite, notamment la contrebande et le trafic des drogues et des armes à feu.

Face à l'évolution rapide des menaces sécuritaires au niveau mondial, le Kenya a décidé de réorienter sa politique antiterroriste, en intégrant des interventions préventives et socio-économiques.