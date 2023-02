L’Etablissement public de Santé de proximité EPSP de Guelma prépare l’achèvement "imminent" de la numérisation de la polyclinique Said Bédjaoui considérée comme la première structure de santé intégrant le système de numérisation dans cette wilaya, a-t-on appris dimanche de la direction locale de la santé.

La numérisation de cette polyclinique située au chef- lieu de wilaya s’inscrit dans le cadre du plan d’action du ministère de tutelle visant la numérisation du secteur et la facilitation des mouvements des malades à l’intérieur des services d’urgence des différents établissements hospitaliers, selon la même source qui a affirmé que le système du dossier électronique du malade sera généralisé progressivement pour toutes les polycliniques de la wilaya.

Selon la même source le staff référentiel de wilaya des établissements de santé et de la direction de la santé veille actuellement à mettre en service le système électronique relatif à la numérisation de la polyclinique Said Bédjaoui, ajoutant que ce système permettra de suivre le circuit du malade depuis son arrivée au bureau d’entrée de la pol yclinique jusqu’à sa sortie ou son transfert vers un autre établissement hospitalier.

La numérisation des établissements de santé de la wilaya est devenue une "nécessité" pour moderniser et améliorer les services offerts au malade et leur assurer une meilleure prise en charge, selon la même source qui a précisé que la numérisation de cette polyclinique considérée comme l’une des plus importantes unités sanitaires au chef- lieu de wilaya permettra de bénéficier des grands avantages assurés par l’opération de numérisation et pour les citoyens et pour les staffs médicaux et administratifs du secteur.