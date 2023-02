Les femmes sont les "plus exposées" au cancer de la thyroïde, ont souligné plusieurs médecins lors d'une journée d’étude sur cette maladie, organisée samedi dans la wilaya de Blida.

Les participants aux travaux de cette rencontre scientifique organisée par l’Association nationale El-Badr d’aide aux personnes atteintes du cancer, dans le cadre de la semaine arabe contre le cancer, ont affirmé que la moyenne des cas du cancer de la thyroïde chez la femme est très élevée par rapport aux hommes. Le spécialiste en chirurgie au centre anti-cancer (CAC) de l’hôpital Frantz-Fanon, professeur Boukhatem Zahi, a souligné que le cancer de la thyroïde est "l’un des quatre cancers qui touchent les femmes et le 13e chez les hommes", ajoutant que ce type de cancer touche toutes les catégories d’âge, y compris les enfants.

Pour sa part, l’oncologue Samira Tarouadada a affirmé que les femmes "sont les plus exposées à ce type de cancer comparativement aux hommes, même si son incidence demeure moyenne comparé aux autres types de cancers". Elle a expliqué que la prise en charge du cancer de la thyroïde repose principalement sur la chirurgie et la radiothérapie et qu’un nombre "réduit" des cas nécessitent un traitement médicamenteux, indiquant que le dépistage précoce de la maladie reste le seul moyen pour la réussite du traitement. La spécialiste en oncologie a appelé les personnes ayant des gonflements au cou et à la gorge ou souffrant des douleurs au moment d'avaler la nourriture, d’aller voir un médecin et de se faire dépister, indiquant toutefois que l’un des facteurs de cette maladie est le manque de l’iode dans la nourriture. Notons que l’association El Badr a prévu plusieurs activités de sensibilisation dans le cadre de la semaine arabe contre le cancer, organisée par la Ligue des médecins arabes de lutte contre le cancer dans 19 pays arabes, dont l’Algérie qui est représentée par cette association.